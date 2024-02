Ardo Ran Varres: eks aeg ütleb, kas miski muutub klassikaks või mitte

Kümme aastat tagasi lavastas Ivar Põllu Tartu Uues Teatris „Autori surma“. See oli fantaasia, mis pühendatud Raimond Valgre 100. sünniaastapäevale. Ardo Ran Varres tegi kaasa näitlejana. Jäi mulle sealt eriliselt meelde.

Kümme aastat kohtumisi on minus süvendanud tunnet, et vahel tahaks Ardo Ran Varresele „teie“ öelda. Miski vana eestiaegne väärikus iseloomustab jutuajamisi temaga.

Huvitav, kuidas helilooja põhjendab seda, miks ooperis nendest asjadest, millest enamasti omavahel räägime – armastusest ja surmast –, korraga lauldakse hoopis?

Hmm ... sellest saab ka tantsida, aga kuidas seda põhjendada. Ooper on muusikateatri žanr ja siin nimetuses on juba oluline ära öeldud: kohtuvad muusika ja teater. Mingis mõttes on ka lausutud sõna muusika, tal on oma rütmika ja intonatsioon ... sealt ei ole väga pikk tee laulmiseni.

Armastusest ongi sageli lihtsam laulda kui rääkida. Muusika on tugeva üldistusjõuga, kui seda osavalt kasutada. Ka sõnateatris kõlab üha enam muusikat ja paljudes moodsates sõnalavastustes hakkab kõnelemine ära kaduma. Jääb kas laul või liikumine.

Kuidas iseloomustad Eesti ooperi praegust seisu?

Hetkel on põnevad ajad. Nagu paisu tagant on hakanud oopereid tulema ja tean, et mitmeid praegu kirjutatakse.

Aga väga pikalt on olnud stagnatsioon, noored heliloojad pole saanud kätt proovida. Süsteemsus puudub. Rahvusooper peaks oma nimetuse vääriliselt panustama rahvusliku ooperi heasse käekäiku, see peaks olema auasi. Meil kardetakse, et uus muusika ei sobi lavale.

Miks nii on?

Miks ooper siinmail kopitab ja inimesi hirmutab? Koos on mitu ebasobivat asjaolu. Meil nagu puuduks omamaise ooperi traditsioon või see oleks nagu katkenud. Pärast riigi iseseisvuse taastamist heliloojad ei tegelenud sellega, seda ei õpetatud – libretode kirjutajate põud, lavastajate põud ja siis veel kahe riikliku muusikateatri leige (et mitte öelda tõrjuv) suhtumine uude kodumaisesse ooperisse.