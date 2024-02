ARMAS VIDEO | Aasta loom saarmas trotsib lumesadu ja naudib talverõõme

Rahvasuus ja võru keeles on saarmas tuntud ka kui udras. Saarmas kuulub kärplaste sugukonda ning on poolveeline kiskja, kelle peamiseks elupaigaks on siseveekogude kaldaalad. Harilik saarmas toitub peamiselt kalast (toidulaual on kokresid, hauge, forelle, särgi, mudilaid jt) ning on väga territoriaalne.