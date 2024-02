Argo Ideon: vana tüüpi kaubandus lahkub meie juurest vaikselt, aga kindlalt

Kui ma 1990ndate lõpus Tallinnas Nõmmelt kesklinna kolisin, tegutses suure maja all toidukauplus. Mitte just suure valikuga, aga elementaarsed asjad olid olemas. Mõni aasta hiljem seda poodi enam ei olnud, asemele ka ei tehtud midagi. Seisis väga pikalt tühi, ikka hulk aastaid. Nüüd on seal laste mängutuba ja möödujale ei jää kahtlust, et kliente jagub.