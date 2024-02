Miks peab mahetoitu pakendama?

Esmalt tuleb mõista, et mahetoitude reguleerimisel kehtivad ranged ja väga konkreetsed seadused, mis kaitsevad tarbijat eksitamise eest. Mahetooteid tuleb tavatoodetest selgelt eraldada, et tagada nende puhtus ja usaldusväärsus. Keegi ei soovi, et meile müüakse maheda pähe midagi, mis polegi tegelikult puhtalt kasvatatud ja säilitatud. See on ka üks peamisi põhjusi, miks peavad mahetooted olema tavatoodetest mingil kujul eraldatud ning pakendamine on selleks üks, ehkki mitte parim võimalus. Kui poes müüakse näiteks nelja sorti õunu ning nendest üks sort on mahe, tuleb mahetoodang tavatoodetest eraldada. Tõsi, mõnes kaupluses müüakse mahetooteid ka lahtiselt, kuid see eeldab seadusest tulenevalt igale poele eraldi loa taotlemist just selleks ette nähtud alale. Kui võrrelda siinkohal üht mahepoodi suurte jaekettidega, kellel on üle Eesti sadakond poodi, siis ajaline ning rahaline kulu kajastuks lõpuks ka toote lõpphinnas.