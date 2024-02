Pannkook on kõigile tuttav ja maitsev roog. Need valmivad kiiresti ja nende tegemine on jõukohane ka lastele. Neid võib teha mitut moodi – soolaseid või magusaid, täidetud või lahtisi, pakse või õhukesi. Laske vaid fantaasial lennata ning üllatage oma lähedasi heade maitsete ja aroomidega!