Lääne-Nigula vallavanem: koolivõrku ei saa korrastada kirvemeetodil

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) andis veebruari keskel teada, et soovitab sulgeda need omavalitsuste hallatavad gümnaasiumid, kus on alla saja õpilase ja läbirääkimisi alustatakse esmajärjekorras koolipidajatega, kus gümnaasiumiosas käib alla 40 õpilase.