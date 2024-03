Geeniuuring aitab ravi personaliseerida

Farmakogeneetika on personaalmeditsiini osa, mis lähtub ravi määramisel inimese individuaalsetest pärilikest omadustest seoses ravimite ainevahetusega. „Farmakogeneetiline uuring on analüüs, mille puhul vereproovi või suu limaskestalt võetud proovi abil on võimalik tuvastada geenivariandid, mille puhul esineb seoseid inimese geeni ja ravimi toimeaine vahel. Need seosed omakorda mõjutavad ravimite tõhusust ja kõrvaltoimete esinemist. Uuringu abil on võimalik teada saada, kuidas inimese keha ravimite toimeaineid lõhustab. Selle põhjal saab teha järeldusi, millist mõju võivad need ravimid talle avaldada,“ selgitas SYNLAB Eesti tootmisjuht Laura Truu.