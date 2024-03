ILMATEADE | Nädala lõpus ilm pöördub, hakkab sadama lund

Kolmapäeval (6.03) koondub kõrgrõhuala Skandinaavia kohale ja selle servas on meie ilm sajuta ning laialdaselt selge taevaga. Kirde- ja idatuul öösel nõrgeneb, päev tuleb nõrga põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur on öösel -3..-8°C, Virumaal võib veel paar pügalat külmem olla, päeval 0..+5°C.

Neljapäeval (7.03) jätkub kõrgrõhuala võidukäik Skandinaavias. Venemaa lääneosa kohale jõuab madalrõhkkond ja selle piirest lisandub ka meile pilvelaamu, aga sadu tõenäoliselt ei jõua. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-7°C, päeval -1..+3°C.

Reedel (8.03) tuleb kõrgrõhuala Läänemere äärde ja selle servas püsib meie ilm sajuta. Tuul on nõrk ja madal pilvekiht võib taevas püsida. Sel juhul on õhutemperatuur öösel -2..-8°C, päeval -1..+4°C.

Nädalavahetus

Laupäeval (9.03) tekib Põhja-Euroopat katval kõrgrõhualal uus kese Norra mere kohal ja see tugevdab kõrgrõhuala positsiooni Skandinaaviamaades. Venemaa kohal oleva madalrõhuala serva mööda kandub aga põhjakaarest niiskust üle Soome ka Eestisse. Lisandub pilvi ning päeval sajab siin-seal lund, aga tänastel andmetel on sadu nõrk. Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -1..-6, päeval -2..+1°C.