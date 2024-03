KOKKUVÕTE | Milline oli siis seekordne talv?

Talvised aastaajad paistavad just viimastel kümnenditel silma heitlikkusega.

Ikka ja jälle tuleb meenutada, et Eesti üks loodusrikkusi on hulk aastaaegu. Peale tavaliste sesoonide (astronoomilised ja meteoroloogilised) on meil kaheksa klimaatilist (neli põhi- ja neli üleminekuaastaaega): kevadtalv, varakevad, kevad, suvi, sügis, hilissügis, eeltalv ja päristalv. Lisaks veel kohalikud, näiteks nn Soomaa viies.