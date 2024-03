ILMAPROGNOOS | Nädalavahetusel puistab kerget lund, kraadiklaas langeb -9 kraadini

Pühapäev (10.03) tuleb kõrgrõhuala vahetus läheduses sajuta ja selgema taevaga. Tuul puhub põhjakaarest, saartel idakaarest, on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel -3..-9, päeval -1..+4°C.

Uus nädal

Esmaspäev (11.03) on kõrgrõhuvööndi all küll õhukese kõrge pilvekihiga, aga sadu sellest ei tule. Tuul puhub kirdest ja idast ning mandri sisealadel nõrk, põhjarannikul mõõdukas, Saaremaal pisut tugevam, seda Kesk-Euroopast survet avaldava madalrõhkkonna tõttu. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, päeval 0-st tuulele avatud rannikul +3..+6°C-ni sisemaal.