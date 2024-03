Kõik vaatama! RMK avastas metsast puude raiet korraldades imelise kunstinäituse

RMK kirjutab, et neil õnnestus salapärase kunstnikuga ka tuttavaks saada. „Ta palus oma isiku avaldamata jätta, sest ka väikeses Kehras ei tea enamus inimesi, kes loomad-linnud puutüvedele maalis. Samuti palus autor kindlasti toonitada, et elavat puud ta lõuendiks ei kasuta, valib ikka sellised, mis silmnähtavalt mädanenud või kuivanud ja millelt puukoor tüvelt maas,“ lisab Keskus.

Kunstiteoste näol on tegu realismiga. Nimelt proovib autor asukaid maalida nii täpselt kui võimalik, abiks linnu- ja loomaraamatud. „Päris fotoga võrreldavat täpsust ta siiski taga ei aja, alati pole see võimalikki. Näiteks on väiksemad olevused kujutatud tüvedel suuremana, et pilti oleks võimalik kaugemalt märgata ja et portreteeritav paremini näha oleks. Seetõttu ongi sipelgas ja rebane enam-vähem samas mõõdus,“ lisab RMK.