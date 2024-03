Lisavalgusega kasvavad tugevamad taimed

On kindlaks tehtud, et enamik taimi vajab päevasel ajal ehk 12–14 tunni jooksul üle 1000 luksi (valgustatuse ühik) valgust. Eestis võib põhjapoolsel täielikult katmata klaasiga aknalaual pilves ilmaga valgust olla aga vaid 500 luksi. Lisaks tuleb arvestada ka sellega, et kõik taimed ei asu akna vahetus läheduses ning valguse tugevus on päevade lõikes erinev. Kokkuvõtlikult võib taimeni jõudev elutähtsa valguse hulk olla veelgi väiksem, kui me arvame.

Miks on vaja spetsiaalset taimelampi?

Kui toas on piisavalt tugevad valgustid, tekib küsimus, kas need ei võiks aidata väiketaimedel kasvada. Vastus on, et kahjuks mitte. Seda põhjusel, et valgus koosneb värvidest, ning on kindlaks tehtud, et taimed kasutavad erineva lainepikkusega ehk teist värvi valgust, kui meie oleme harjunud nägema.

Kõige enam oleks taimele vaja sinaka ja kollakaspunase lainepikkusega valgust, mis meile pehmelt öeldes ebameeldiv tundub. Ent just selline maavälisena näiv kuma soodustab roheliste taimede ainevahetust. Tavaline laua- või laelamp võib küll anda sooja kollakaspunase tooniga valgust, kuid sinine osa sealt peaaegu puudub, lisaks kiirgavad koduvalgustite lambid liigselt sooja.

Spetsiaalsed taimelambid on tehtud nii, et nende valgus tunduks meile võimalikult vähe häiriv ja samas on meie rohelistele lemmikutele võimalikult kasulik. Selliste lampide valguse värvus võib olla pisut lillakasroosa, kuid me ei pruugi seda isegi märgata.

Kuidas leida sobiv lamp?

Sobivat valgustit otsides on hea teada, et lampidel on ka pakendile märgitud tekkiva valguse lainepikkuste jaotus. Kui lamp toodab enim valgust just sinistes ja punastes toonides, olete leidnud õige. Igal pakendil peaks olema ka täpne juhend, kui kaugele ja millise nurga alla peaks lambi taimede suhtes paigaldama. See kõik oleneb konkreetse valgusti eripärast ja üheseid soovitusi on raske anda.