Loomaarstid hädas: kliendid arvavad, et topime taskud nende arvelt raha täis

Nii rääkis Tallinnas elav Madis ja lisas, et sööstis kohe tagasi, krahmas puuris kükitava kassi ja sõitis koju. Ise pahameelest puhisedes, et kust võlub ta välja summad, mida nüüd korraga kassi ravi eest maksma tuleb hakata. „Pane või magama,“ ütles ta südametäiega.

Madise kass, kelle nimi on Kass, on eakas, 14 aastat vana. Mõne kuu eest märkas peremees, et lemmik on kuidagi tujutu, kõhnake, oksendab. Viis Kassi kliinikusse, tehti uuringud. Selgus: kilpnäärme ületalitlus. Ja ravi? Eluaegne. Kliinikust sai Madis tabletid Thyrozol, mille karp maksis üheksa eurot. Andis rohtu, kass kosus, tuju paranes.