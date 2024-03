Hiljuti sai Metsatöll veerand sajandit vanaks, Noblessneri valukojas toimub 23. märtsil sel puhul suur kontsert. Laulja Markus Teeäär meenutab, et bändi esimene trummar Silver Rattasepp hoidis kahe käega peast kinni, kui kuulis, et sündima peab just eestikeelne metal-bänd.