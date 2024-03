Tülitsevad puiduärimees Gunnar Olm ja tema aastakümnete pikkune elukaaslane Tiina ehk Merle Palmiste, kes veidi hiljem ütleb selleks ajaks langeva puu all surma saanud Olmi esile kerkinud armukese (kes osutub seaduslikuks abikaasaks) kohta, et „kui see lits on mu mehe abikaasa, siis olen mina Merle Palmiste“.