ILMATEADE | Talv on tagasi! Sajab lund ja tuiskab, temperatuurid langevad 0 kraadi lähedale

Kolmapäeval (3.04) liigub madalrõhkkond Peipsi taha ja muutub aktiivseks ning selle survel puhub väga tugev põhjakaare tuul, puhanguid on 18, saartel ja rannikul kuni 22 m/s. Sadu on tihe ja läheb Loode-Eestist alates üle lörtsiks ja lumeks. Võib tuisata. Kagunurgas on veel äikesevõimalus.