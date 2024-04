Argo Ideon: kas sina oled juba raha pakiautomaati viinud?

Kõigepealt ütles Kostja, et ma pean oma arvutisse paigaldama Anydesk programmi. See on selleks, et me saaksime temaga suhelda pealtkuulamisvabalt, sest ega sulid ja vargad ei maga, nad oskavad minu ja Kostja vestlust pealt kuulata. Ja see tähendab, et nad saavad teada, et kavatsen raha nende eest kindlasse kohta ära panna. Siis on iga viimane kui sent kohe läinud!