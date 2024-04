On raske leida kedagi, kes poleks juba kolmandat korda telefoni operatsioonisüsteemi uuendust edasi lükanud või vältinud mõne rakenduse värskendamist. Kuigi see võib tunduda kui lihtsalt millegi tüütu edasi lükkamine, lastakse iga uuendus välja asja pärast ning tihti on uuenduse suurimaks võiduks paranenud turvalisus, sest ka kurjategijad on teadlikud eelnevates versioonides avastatud turvavigadest.