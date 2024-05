Pidamatus ei sega aktiivset elu

Kas teadsid et... - Uriinipidamatust esineb naistel ligikaudu kaks korda enam kui meestel. - Uriinipidamatust soodustavad tegurid on näiteks ülekaal, rasedus, sünnitus, menopaus, samuti kofeiini, tubaka ja alkoholi ületarbimine, vähene või ülemäärane füüsiline koormus. - Pidamatustoodete valikus on saadaval nii naistele kui meestele mõeldud tooted.

Abi saab vaagnapõhjalihaste treenimisest

Vaagnapõhjalihaste nõrkusest tingitud uriinipidamatust saab oluliselt vähendada järjepideva treeninguga. Tähtis on sobiliku treeningu valik ja sellega regulaarne tegelemine. Soovitatavad on Pilates ja jooga, hästi mõjuvad ka kepikõnd, ujumine, vesiaeroobika, rattasõit. Kuni 70% pingutusinkontinentsi all kannatavatest inimestest saab abi vaagnapõhjalihaste harjutustest. Need tugevdavad põit toetavaid lihaseid ja kõigele lisaks muudavad ka vöökoha saledamaks. Tulemuste saavutamiseks ei pea sugugi olema esimeses nooruses. Sümptomid võivad väheneda isegi 70- ja 80- aastatel. Selleks, et kasulik mõju ei kaoks, tuleb harjutuste tegemist jätkata ka siis, kui põieprobleem väheneb.

Riiklik soodustus pidamatuse abivahendi ostuks kehtib ka vanaduspensioniealistele ning abivahendi soetamiseks soodushinnaga tuleb apteegis või abivahendeid müüvas kaupluses esitada isikut tõendav dokument.

Kuidas end kindlalt tunda?

Selleks, et vaatamata pidamatusele saaks igapäevane elu muretult jätkuda ning ei takistaks oma lemmiktegevustega jätkamist, on oluline leida sobiv pidamatuse abivahend. Pidamatustooted, millele saad kindel olla, tagavad rahuliku meele ja kindlustunde igas olukorras. Teadmine, et sul on olemas lahendus pidamatusega toimetulekuks, lisab enesekindlust.

Olgu tegemist mõne tilga või suurema lekkega, olemas on valik tooteid, millega ennast kindlalt tunda. Pidamatustoode valitakse vastavalt soole, pidamatuse raskusastmele ja toote tüübile (pesukaitse, side v imav aluspesu) ja suurusele.

TENA sortimenti kuuluvad tooted spetsiaalselt meestele ja naistele, nii tegusatele inimestele kui voodihaige hoolduseks. Imavate toodete kõrval pakub TENA ka nahahooldustooteid, et tundlik nahk oleks puhas ning kaitstud.

Oluline on teada, et pidamatustooted võimaldavad põiepidamatusele vaatamata elada täisväärtuslikku ja aktiivset elu.

5 fakti, millega murda pidamatusega seotud müüte

1.müüt: pidamatus tabab ainult eakaid.

Tegelikkus: Iga kolmas üle 35-aastane naine kogeb kerget pidamatust.

2. müüt: pidamatust kogevad ainult naised.

Tegelikkus: Lausa igal neljandal üle 40-aastasel mehel esineb põiepidamatust.

3. müüt: ma ei tunne kedagi, kellel on pidamatus.