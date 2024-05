Rauli lugu: Oma metsa kasutamine keelati omaniku selja taga

Toona tervitati uut omanikku kohalikus Keskkonnaametis soojalt: „Seal öeldi üheselt „tere tulemast, tule aita see koht uuesti elule tagasi,“ kirjeldab ta. Kõllamaa talu aladest umbes 80% jääb Natura2000 piiranguvööndi aladele, kus intensiivne raietegevus (nagu lagereiaed) ei ole lubatud, ning see talle sobis - metsa omamine on Rauli jaoks olnud alati seotud heade emotsioonidega, mitte ei ole eesmärgiks olnud ainult intensiivne majandustegevus. Küll aga pidas ta oluliseks, et tal siiski on võimalus oma metsa hooldada – kooskõlas kehtestatud reeglitega. Metsa majandamises lähtus Raul kehtestatud kaitsekorralduskavast, milles on põhilise ohutegurina märgitud üldine võsastumine.

MAAOMANIKE MEELEAVALDUS 29. mail oodatakse Toompeale meeleavaldusele sadu eraisikutest maa- ja metsaomanikke, kes soovivad poliitikutelt õiglast kohtlemist. Riik otsustas äsja, et tõstab maamaksu kordades kiiremini kui lubatud, ent samal ajal piiratakse tuhandete hektarite kaupa eramaa kasutamist, hüvitised on aga naeruväärsed ja asendusmaad ei anta.

Tänavu kevadel tabas teda aga väga halb üllatus - asudes esitama iga-aastast taotlust Natura toetusele sai ta teada, et tema seni piiranguvööndisse kuuluv mets on nüüd märgitud sihtkaitsevööndiks projekteeritavaks. See tähendab aga senisest oluliselt enam rangemaid piiranguid ning seda, et oma metsa ta enam majandada ja kasutada ei saa. Teavitanud ei olnud teda sellest keegi.

Keskkonnaametisse tehtud päringule tuli vastus, et senine kaitserežiim ei taga head looduse kaitsmist ja elupaikade säilimist ning et igasugused lubatud raied kahjustavad loodust ja looduskaitseala. „Ükski nendest etteheidetest ei päde,“ laiutab Raul käsi. „Mingit raiesurvet, mis kaitsetegevust võib kahjustada, minu maadel ei ole,“ kinnitab ta.

Rauli hinnangul tuleks sihtkaitsevööndi definitsioon üle vaadata - sisse võiks viia tasakaalukad korrektuurid või võimaluse eranditeks. „Iga mõistlik omanik tunnetab vastutust ja saab aru oma kohustustest. Kui aga Keskkonnaamet arvab, et ainult nemad teavad, mis on õige tõde, siis on pehmelt öeldes raske edasi minna,“ tõdeb ta.