Argo Ideon: millist kunsti osta keskmise palga eest?

Elades Peeter Koppeli majandusmõtte levialas, peab inimene taipama, et kui ei ole raha, siis ei saa osta leiba ega kunsti. Viimane pole ka eluspüsimiseks hädavajalik. Ning vaadates oksjonite hinnarekordeid või ka piltide hindu kunstigaleriides, inimestel vaba raha on. Vähemasti mõnedel. Need hinnad, mida näeb Eestis, ei ole kaugeltki mingi lagi. Ameerika kaasaegse kunstniku Sterling Ruby suuri abstraktseid lõuendeid ostetakse enam kui 500 000 dollari eest, ja need ei ole kusagil aastakümneid väärtust kogunud.