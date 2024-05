Reisile matkaautoga

Puhkusereisid matkaautoga on järjest populaarsemad ja seetõttu on üha nõutumaks muutunud ka matkaautod. Eestis müüdi eelmisel aastal üle 170 uue matkaauto ning see trend on kasvanud iga aastaga. Lisaks tuuakse välismaalt üha rohkem ka kasutatud matkaelamuid.