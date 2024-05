METSATEADUS | Valikraie järel seob mets süsinikku kasinalt

Artikli juhtautor, metsanduse doktorant Marek Uri ja tema kolleegid hindasid pohla kasvukohatüübis ehk kuivadel ja toitainetevaestel liivmuldadel kasvavates 112- ja 146aastastes männikutes valikraie järgseid muutusi puistu süsinikubilansis. Valikraie on metsamajandamise viis, kus küpsest metsast raiutakse puid välja osaliselt, jättes suurema osa puid kasvama. Nii muutub puistu hõredamaks ja seal peaks loodusliku külvi järel hakkama kasvama noored puud. Uuritud aladel raiuti välja 30–40% kasvavate puude tüvemahust ehk tagavarast. Mõlemasse katsepuistusse tehti valikraietüki kõrvale lageraieala, kus samuti tehti sarnased süsiniku uuringud.

Metsaökosüsteemi poolt süsinikubilansi koostamiseks on vaja hinnata sinna sisenevaid ja sealt väljuvaid süsinikuvoogusid. Bilansis on plusspoolel taimede kasvu käigus seotud süsinik, heite poolel mullast süsihappegaasina (CO 2 ) ja veega leostumisel väljuvad süsinikuvood.

Valikraiealal olid suurimad süsiniku omastajad suured püsti jäetud puud, kuid ka sammalde kasv andis sidumisse olulise panuse. Uurimisperioodil valikraietükkidel noori männikesi veel ei tärganud. Lageraiealadel sidusid süsinikku kasvavad puhmad ja samblad.

Uurimisalade suurim süsinikubilansi mõjutaja oli mullast väljuv heterotroofne CO 2 voog, mis tekib mulla orgaanilise aine lagunemise tagajärjel. Seejuures valikraiealade muldadest lendus CO 2 enam kui lageraiealade mullast. Teine ökosüsteemist väljuv süsinikuvoog ehk mullast veega leostuva süsinik hulk oli tühine. Uri ja tema kolleegide vastavad väärtused lähevad hästi kokku varasemate sarnaste metoodikatega saadud tulemustega, kus on vaadeldud näiteks ka viljakatel muldadel kasvavaid lehtpuumetsi.