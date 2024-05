„Me ei ole metsasõda kaotamas.“ Ott Krigul vestles 300 metsaomanikuga

See ei häiri üksnes metsaomanikke, metsafirmasid, vaid ka neid, kellel metsi ei ole. Nende peamine küsimus on: „Milleks aetakse mulle sellist rohepropagandat, mis vaatab vastu ajakirjandusest, kinost või sotsiaalmeediast?“ Aga kas olete mõelnud, miks on see muutunud ühtäkki nii teravaks ja kelle huvid on siin mängus?