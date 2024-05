Sünnimaal tühistatud Ivan Võrõpajev: tuleb lõhkuda Venemaa hirmu ja valeuhkuse kood

Kohtumist oodates meenub, et meid on juba kord tutvustatud ja isegi juttu oleme veidi ajanud. Tõsi, tema seda muidugi ei mäleta. Oli 2015. aasta detsember, Peterburi suures draamateatris esietendus „Sõda ja rahu“. Mu Piiteri noored sõbrad ütlesid, et sellele etendusele on võimatu pääseda. Vana sõber Oleg aga andis mulle oma kutse ja ise sisenes n-ö tutvuse kaudu.