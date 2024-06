Rootsi teadlane: papptopsid on kliimale palju paremad, kui varem arvati

Neljakordne kliimakasu

„Kui me võtame arvesse Rootsi ametliku statistika kohaselt ringlussevõtu määra, taaskasutust ja energia koostootmist selgub, et lühiealised puidupõhised tooted võivad asendusefektina vähenda 50% rohkem fossiilse süsiniku emissiooni „investeeritud süsinikuaatomi“ kohta (igal süsinikuaatomil, mis on „investeeritud“ puidutoodetesse, on teatud mõju süsiniku heitkoguste vähendamisele - toim) kui pikaealised tooted.“

„Metsanduse range piiramine võimaldab jätkata fossiilse kivisöe kasutamist. See on lühiajaline lahendus. Puidutagavara kasvul kasutamata metsades on alguses positiivne mõju, kuid suhteliselt lühikese perioodi järel toob see kaasa madalama üldise juurdekasvu. Just kasvu maksimeerimise kaudu seovad metsad kõige rohkem süsihappegaasi. Suurim kliimakasu tekib siis, kui kombineerime maksimaalse kasvu metsasaaduste kasutamisega, mis takistab fossiilse süsiniku lisandumist biosfääri,“ ütleb Björheden ja lisab: „Pikaealised ja lühiealised tooted pakuvad väga käegakatsutavat kliimakasu võrreldes metsade kasutamisega vaid süsiniku sidujana. Kui me ka tooteid korduvalt taaskasutame, siis positiivne mõju mitmekordistub. Kui me vähendame puidutööstust ja piirame metsasektorit, siis tekitame väga kahetsusväärse olukorra, kus on fossiilsete heitmete hulk suureneb.“