Ülevalt oli hea vaade. Jänesekapsad ja mustikad õitsesid varjulise metsa all. Keset tärkavat rohelust liikus üks pontsaka kerega hiir – kaelushiir. Oma pika saba ja suurte kõrvadega hästi sümpaatse välimusega tegelane. Sügisel, kui ta majja elama kolib, on oma fanaatilise kogumiskirega paras tüütus, aga metsas on ta tore ja asjalik. Kaelushiir sibas rahulikult metsas ringi, ajas end korraks tagajalgele, napsas mustikavarrelt lehekese, pistis selle suhu ja tõttas edasi. Ilus vaadata!