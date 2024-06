KUULA | Riskid või kindlustad: mis ametikohtadel saab kindlustuses töötada?

„Üle kolme Balti riigi töötab meil ligi 70 IT-inimest, kes on spetsiifiliselt teadlikud kindlustusvaldkonna eripäradest,“ räägib Roasto ERGO-st. PZU personalijuht lisab, et põnev on IT-töö puhul ka see, et uute toodete väljatöötamisel saab jälgida nende minekut „päris“ maailma ja seda, kuidas need klientidele kasu toovad.

Aktuaar on üks huvitavamaid ametinimetusi kindlustuses. See on amet, mida kõige enam aetakse segi sarnaselt kõlava arhivaari ametiga. Erinevalt arhivaaridest on aktuaaride mängumaaks aga matemaatika, statistika, majanduslikud protsessid, projektsioonide tegemine, riskijuhtimine, modelleerimine jne. Kindlustuses töötavate aktuaaride vastutusalaks on reservide arvutamine, hinnastamine, tehnilised eraldised, kindlustusseltsi maksejõulisus ja veel palju muud.

„Hinnastamisaktuaarid hindavad mineviku andmete pealt tulevikku ehk siis tegelevad andmete analüüsi ja statistikaga, mille pinnalt siis saab teha kindlustuspakkumisi, -hinnastusi ja nii edasi. Näiteks Tartu Ülikoolis on võimalik õppida magistrantuuris kindlustusmatemaatikat ja neist enamasti saavadki aktuaarid,“ mainib Roasto. PZU personalijuht Tiivi Maandi lisab, et need inimesed on äärmiselt hinnatud, neid otsitakse tiku tulega taga ja ei lasta väga lihtsalt seltsidest minema.

Saates tutvustati veel kindlustusriskide hindaja ametit, kindlustuse müügitööd, kahjukäsitlust ja palju muud.

