Margus Mikomägi: Emajõgi, rahamaa – kes neid suudaks ühenda?

Foto seisab paigal, „Rahamaa” lavastus on pidevas liikumises. See pilt näitab ära vaid mõõtmed, mis iseloomustavad lavastust. Üleval ekraanil on videorežissöör Ove Mustingu käest läbi käiv kaamerapilt. Pildil Oliver, välispangaduse osakonna juht (Karmo Nigula) ja Artur, kes alustab karjääri, et saada välispanganduse osakonna suhtehalduri ametitsse (Tõnis Niinemets). Sellesama kaadri leiate väikses plaanis all vasakul olevas pangakontori kastis. Pildil seljaga on operaator. Parempoolses pangakontori kastis on koos panga juhatus.

FOTO: Heikki Leis | Eesti Draamateater