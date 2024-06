Mida teha, kui koer hammustas?

Teine suur oht koerahammustuse puhul on see, et kannatada saavad kõõlused, mis on inimesele liikumiseks üliolulised. Kõõluste võimalikku vigastust saab testida sellega, et käehaava puhul püüda liigutada sõrmi või jalahaava puhul kontrollida, kas jalg liigub. Kui liikumine on takistatud, tuleks samuti kohe pöörduda erakorralise meditsiini vastuvõttu, et kiiresti alustada raviga. Kindlasti ei tohi nii suure trauma korral oodata arsti juurde minekuga järgmise päevani.