HINNAGRAAFIKUD | Puidu hinnad on õrnas languses

Kolme kuu taguse ajaga võrreldes on männipalgi hind langenud 3,6%, männipeenpalgi ja männilati hind on jäänud sisuliselt samale tasemele, kuusepalk kallines 3% ning kuusepeenpalk ja kuuselatt ca 4,5%. Aastataguse ajaga võrreldes on trend sama: männipalgi hind on aastaga kahanenud 2,8% (2,50 €/tm), männipeenpalgi hind on kasvanud 0,3% (0,2 €/tm), kuusepalgil 3,4% (2,80 €/tm) ja kuusepeenpalgil 5,4% (4,30 €/tm).