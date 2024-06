ARVUSTUS | Margus Mikomägi: „Üks helevalge tuvi“ – lavastus maast, kus kullerid paljajalu käivad

Eesti Draamateatri Haapsalus esietendunud „Üks helevalge tuvi“ on kurja eest põgenemise ja tagasituleku, muutunud reaalsuse lugu. Ei teagi, kumb rohkem haiget teeb – kas see, et pead kodu surmahirmus maha jätma ja kannad selle võtit kogu elu kaasas, või see, et siis saad tagasi lapsepõlvekoju, kus sind ei oota enam mitte keegi ega miski.