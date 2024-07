Tauno Vahter: kas igal linnal ja vallal saab olla oma äratuntav sümbol?

Tõenäoliselt on enamik inimesi märganud, et võrreldes mõnekümne aasta taguse ajaga on meil näha hulga rohkem liiklusmärke. Väga ehk imestada ei olegi, mõned märgid on juurde tulnud, teatud asju tähistatakse hoolsamalt ja ilmselt on ka mitmed nõuded karmimad kui vanasti.