Kas kõrvetised ja kõhuvalu on vaid seedehäired või tõsised terviseprobleemid?

Oluline on eristada lihtsamaid ülesöömise tõttu tekkivaid seedeprobleeme tõsistest haigustest. Ülesöömisest tingitud vaevused on enamasti ebaregulaarsed ja lühiajalised. Kui kõrvetised, maovalu ja iiveldus püsivad või aja jooksul süvenevad, tuleks teha analüüsid mao limaskesta seisundi hindamiseks, et välja selgitada, kas mao limaskest on terve või kahjustunud näiteks Helicobacter pylori infektsiooni või gastriidi tõttu.