SEADUSEMUUDATUS | Pensionäride maksuvaba tulu enam ei suurene

Eesmärk on suurendada maksutulu ja muuta maksuvaba tulu arvestus paindlikumaks. Seaduse järgi on pensioniealiste maksuvaba tulu alates 2025. aastast 9312 eurot aastas ehk 776 eurot kuus. Üldine maksuvaba tulu määr on järgmisel aastal 700 eurot kuus. Muudatus mõjutab Eesti keskmist või sellest kõrgemat pensioni saavaid pensionäre ehk ligi 48 protsenti kõigist pensionäridest.