Elu suvilas – see tähendab vabadust linnaelust, selle korrast ning tsiviliseeritusest. Elu suvilas on metsik!

Maakodukultuur on Eestis niivõrd igapäevane, et sageli ei mõtle me sellele, milline toredus on võimalus kerge vaevaga linnast põgeneda. Ja nautida elu, kus saab end tunda täiesti vabalt osana loodusest, kammitsemata tsivilisatsiooni normidest.