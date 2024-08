Peeter Tammearu: Peab olema valmis, et töö saab enne pensioni otsa. Ka Johnny Depp ei saa enam olla number üks

Peeter Tammearu sai juulikuu viimasel päeval 60aastaseks. Ta ütleb enda kohta, et on nüüd vabatahtlik lavastaja ja näitleja. Tammearu seni viimase, kuuekümnenda lavastuse kahe pileti eest pakuti mustal turul hiljuti 300 eurot. See tükk on suvekomöödia.

Samas arutleb Peeter, et Johnny Depp – igavesti noor ja suur moonduja – on juba 61aastane ja ega ta saa ju enam noorte esimene number olla, ei saa ju... „Päris kiiresti läheb see aeg. Keskmaal ei tohi molutada. Alguses võid aega võtta ja lõpus, aga keskel tuleb jõledalt liduda. Muidu on niimoodi, et äkki on vanadus käes ja siis selgub, et polegi midagi teinud. Ja kui sa selleks valmis pole ... siis on hilja.“