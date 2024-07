Hindrek Riikoja: laen võib meid päästa

Tekib väga lihtne küsimus – kuidas eestlased selle küll kinni maksta suudavad? Aus vastus on, et ega hästi suudagi. Kaupmehed tunnistavad üksmeelselt, et ostetakse vähem ja odavamat. Languses on mitmed eluvaldkonnad ning isegi välisturistid tulevad näiteks Eesti saartele varasemast vähem – lihtsalt kalliks on läinud.