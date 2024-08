ILMATEADE | Tamula järve veetase on jõudnud kriitilise piirini! Tormised ilmaolud ei rauge niipea

Tamula järve Roosisaare hüdromeetriajaama veetase on jõudnud kriitilise piirini, 220 cm üle graafiku nulli (EH2000 70,35m) ja lähiajal ei lange. Võru linnale on antud veetaseme hoiatus.

Eeloleval ööl (12.08) liigub järgmine madalrõhulohk üle Eesti. Ilm on muutliku pilvisusega. Öö hakul sajab kohati, pärast mitmel pool hoovihma, paiguti on äikest, sekka võib tulla ka rahet. Sisemaal puhub läänekaare tuul 4-9, saartel ja rannikul loodetuul 6-10, puhanguti kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 10..15, rannikul kuni 18°C.