Tiina Laanem: eestlaste uljad ideed

Suvises Eestis ringi sõites märkad, et hullud ideed ja tegutsemistahe pole eestlasi siiski maha jätnud. Kuigi samal ajal kostab kõva hala, et majandus käib alla ja hinnad võtavad hinge kinni. Kardetakse isegi, et sügise saabudes ei tõsta enam keegi vabal ajal jalga kodust välja, sest kõik on nii pööraselt kallis.