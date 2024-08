ILMATEADE | Päikselisi päevi on vähe, nädala lõpus hakkab taas sadama

Kolmapäeval (14.08) on ulatub kõrgrõhuvöönd Soomest üle meie Musta mereni ja Lääne-Eestis ilm olulise sajuta. Idapoolsed maakonnad jäävad madalrõhuala serva lähedale. Seal on õhk niiskem ja päeval sajab arenevatest rünkpilvedest kohati hoovihma. Saju tõenäosus Ida-Eestis ~25% ümber. Valdavalt loodest ja läänest puhuv tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel 9..14, rannikul kuni 17°C, päeval 19..23°C.