ILMATEADE | Äikesevihmapilved levivad õhtul üle Eesti, oodata on tugevat sadu ja tuult

Keskkonnaagentuuri sõnul kolmapäeva päeval kõrgrõhuala mõju väheneb ja Läänemerelt läheneb ebapüsiva õhumassiga madalrõhulohk, mis liigub kirde suunas. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärastlõunal Lääne- ja Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb, kohati sajab hoovihma. Õhtul jõuab edelast tihedam sajuala, mis levib kirdesse. Kohati on äikest ja tugevat sadu. Puhub kagutuul 4-10, puhanguti kuni 15 m/s, õhtul pöördub saartel lõunasse ja edelasse. Õhutemperatuur on 19..24°C.