Sõidukogemus I Igatpidi kompaktne ASX

ASX on kompaktne ja funktsionaalne.

Mitsubishi ASX on pigem väike ja ei ole ka. No pidevalt „rahustatavas“ linnaliikluses osalemiseks isegi päris paras. Neli täiskasvanud sõitjat saab ASX-i kenasti mahutada, kui esiistmeid nö vajaduspõhiselt nihutada. Aga kes on harjunud rohkem laiutama, võib kohe eos teha teise valiku ja mitte hiljem autot või tootjat süüdistada.