ILMATEADE | Kas sügis on käes? Reede tuleb vihmane ja ebatavaliselt külm

Keskkonnaagentuuri sõnul lisandub reedel (23.08) Norra merel pöörleva madalrõhuala serva mööda üle Skandinaavia ja Läänemere niiskust ning selle sajupilvi liigub päeval üle maa, saju tõenäosus on 75–90%. Edela- ja lõunatuul päeva jooksul tugevneb, õhtul on puhanguid meie rannikuvetes 15–17, merel 18 m/s. Õhutemperatuur on öösel 10–14, rannikul kuni 17 soojakraadi, päeval 16–20, Lääne-Eestis kuni 22 kraadi.