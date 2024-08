Lenno Uusküla: kuidas taaselustada Eesti majandust

Kui organisatsioonis kasvab rahulolematus, on vaja teha muudatusi. See on aga rahulolematuse tingimustes väga raske, sest stressitase on juba alustuseks väga kõrgel. Ja vajalikud muudatused tõstavad seda veelgi, mis tundub „nokk kinni, saba lahti“ olukorrana.