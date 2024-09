Lubage esitleda, eesti luuletaeva tõusev täht!

Kuidas sai Emmaste lugemisfanaatikust Riste Sofie Käärist eesti luule- ja rokilavade ägedaim tõusev täht? Kuidas on ta jõudnud tõdemuseni, et headus ei pea olema alternatiiv või provokatsioon? Kellel soovitab ta minna Grossi poodi või päikese kätte pikemalt istuma?

Viimastel aastatel hakkasin märkama, et avatud luulelavadel loeb ja laulab ägedalt üks väike ja vihane tüdruk. Noh, enamasti tegelikult mitte nii vihane, vaid kuidagi … salakavalalt isepäine. Ja ma vist ei viinud kohe, kui 2023. aasta augustis Loomingust sõnadega „sa oled ilus nagu noor nats“ alanud luuletsüklit lugesin, oma peas kokku, et see on seesama autor – Riste Sofie Käär. See oli üle pika aja üks parimaid, raputavamaid luuleasju, mida ma üldse lugenud.