Maksuküüru nime all tuntakse Eestis praegu kehtivat maksuvaba tulumäära astmestikku, mille puhul kuni 1200eurone kuusissetulek on tulumaksuvaba, suurema tulu korral hakkab maksuvaba tulu vähenema ja alates 2100eurosest brutotulust ei lubata inimesele enam sentigi maksuvabastust. Uue korra järgi, mille uus valitsus on nüüd lubanud 2026. aastasse lükata, kehtiks kõigile inimestele ühtne maksuvaba tulu määr 700 eurot kuus.