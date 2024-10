Eesti naine loobus heast töökohast, et minna Aafrikasse vabatahtlikuks. Miks ometi?

Paari jaoks oli oluline end mugavustsoonist välja lükata ja käia kohtades, kuhu tavaturistina iial ei satuks. „Me ei tahtnud ainult Sansibari luksushotelli ja selle ümbrust näha, vaid panna end proovile täiesti teises kultuuriruumis. See õpetas olema paindlikum ja avatum,“ sõnab Berit, kelle unistus oli elada Tansaanias. See on ohutu Aafrika riik ja seal on palju võimalusi vabatahtlikuna töötada.