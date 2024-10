Latrasin, et eestlased on oma nutiilmaga esirinnas, käivad ju meie omad mujal riikides viimas tehnoloogilist valgust ja see näib olevat me trump number üks. Ja viitasin siis Barbi Pilvre kunagisele esseele, kus oli väga meeldejääv kujund: Vana Euroopa on otsekui ema, kes vaatab oma energilist teismelist poega – Eestit –, kes on saanud hakkama järjekordse vahva vidinaga.