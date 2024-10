Keskklassi kohta pole üht universaalset definitsiooni – seda on võimalik vaadelda sissetuleku suuruse, tarbimisharjumuste, vara olemasolu ja isegi väärtuste pinnalt. Keskklass mängib riigi majandusliku jätkusuutlikkuse aspektis olulist rolli: kui inimesed tunnevad, et saavad hakkama, siis on nad paiksemad, julgevad lapsi saada ja endale väljaminekuid lubada ning investeerivad tuleviku tarbeks. Kokkuvõttes toidab see nii majanduse kui ka ühiskonna üldist arengut.